На Закарпатье внук до смерти забил бабушку

Сегодня, 19:16

Конфликт между родственниками возник из-за запертой двери в кухню, куда внук не смог  войти

Парень убил старушку. Фото: zk.npu.gov.ua
Парень убил старушку. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье 28-летний парень жестоко  избил мать и бабушку, после чего она умерла.

"Сообщение о внезапной смерти 80-летней жительницы села Ставне Великоберенянського района поступило от местного врача. Медик сообщил, что на теле умершей зафиксированы множественные гематомы", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, к смерти бабушки причастен ее внук. Парень не смог справиться с  запертой дверью в "летнюю" кухню, и сначала сломал замок, а потом набросился на мать и бабушку. После полученных травм пенсионерка умерла.

По данному факту начато уголовное производство, парню грозит лишение свободы от семи до десяти лет. Полиция разыскала и задержала подозреваемого, суд должен решить, какую меру пресечения избрать ему.

Напомним, недавно в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после драки.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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