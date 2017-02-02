На Закарпатье внук до смерти забил бабушку

Конфликт между родственниками возник из-за запертой двери в кухню, куда внук не смог войти

На Закарпатье 28-летний парень жестоко избил мать и бабушку, после чего она умерла.

"Сообщение о внезапной смерти 80-летней жительницы села Ставне Великоберенянського района поступило от местного врача. Медик сообщил, что на теле умершей зафиксированы множественные гематомы", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, к смерти бабушки причастен ее внук. Парень не смог справиться с запертой дверью в "летнюю" кухню, и сначала сломал замок, а потом набросился на мать и бабушку. После полученных травм пенсионерка умерла.

По данному факту начато уголовное производство, парню грозит лишение свободы от семи до десяти лет. Полиция разыскала и задержала подозреваемого, суд должен решить, какую меру пресечения избрать ему.

Напомним, недавно в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после драки.