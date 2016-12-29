На Закарпатье ревнивец палкой забил свою подругу
У потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и отек головного мозга
В Мукачево 46-летний местный житель из ревности палкой избил свою 49-летнюю подругу, в результате чего женщина умерла.
"В больницу Мукачево привезли женщину без сознания. Экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, ушиб и отек головного мозга, множественные ушибы головы и тела", – сообщает полиция Закарпатья.
Как оказалось, женщину избил ее 46-летний знакомый. Трагедия произошла в котельной. Приревновав женщину к другому, он взял палку и несколько раз ударил ее в область спины и затылка, а потом еще раз кулаком в лицо.
Бросив избитую женщину, мужчина ушел. Вернувшись на следующий день, он нашел свою подругу без сознания и вызвал "скорую".
Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.
Мужчину задержали полиция, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
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