На Закарпатье ревнивец палкой забил свою подругу

У потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и отек головного мозга

В Мукачево 46-летний местный житель из ревности палкой избил свою 49-летнюю подругу, в результате чего женщина умерла.

"В больницу Мукачево привезли женщину без сознания. Экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, ушиб и отек головного мозга, множественные ушибы головы и тела", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, женщину избил ее 46-летний знакомый. Трагедия произошла в котельной. Приревновав женщину к другому, он взял палку и несколько раз ударил ее в область спины и затылка, а потом еще раз кулаком в лицо.

Бросив избитую женщину, мужчина ушел. Вернувшись на следующий день, он нашел свою подругу без сознания и вызвал "скорую".

Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.

Мужчину задержали полиция, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.