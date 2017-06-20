На Закарпатье поймали на взятке замначальника таможенного поста

При обыске на МП "Вилок" также изъяли "черную кассу" таможенников, где хранилось более 20 тыс. гривен

На взятке в сумме пяти 5 тыс. гривен задержали заместителя начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни государственной фискальной службы.

"Указанные средства таможенник получил за предоставление разрешения беспрепятственного перемещения через границу табачных изделий, скрытых в автомобильных шинах", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

При обыске на МП "Вилок" также изъяли "черную кассу" таможенников, где хранилось более чем 20 тыс. Задержанному таможеннику отныне грозит до десяти лет лишения свободы.

В то же время проверяется деятельность других должностных лиц МП "Вилок", как таможенников, так и пограничников.

Напомним, недавно задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.