На Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете (фото)

Военнослужащий собирал "черную кассу" за перемещение транспорта с различными товарами без лишних проверок

На Закарпатье задержали пограничника, причастного к нелегальному перемещению товаров через границу. Военнослужащий требовал 1,5 долларов с местного жителя, чтобы упростить процедуру во время пропуска авто с продуктами питания.

"Первого февраля задержан военнослужащий отдела "Солотвино" Мукачевского отряда, у которого изъяли доллары США, полученные в качестве" неправомерной выгоды", – сообщает Госпогранслужба.

Во время обысков также была изъята дневная "черная касса" в сумме 900 евро, 210 долларов США, более 2000 румынских лей и 16000 гривен. Деньги прятались за радиаторами в служебных помещениях и туалете.

Коррупционера задержали. Информацию о возможной причастности других военнослужащих к этому делу проверяют сотрудники СБУ и военной прокуратуры.

Напомним, во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.