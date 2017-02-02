На Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете (фото)
Военнослужащий собирал "черную кассу" за перемещение транспорта с различными товарами без лишних проверок
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua
На Закарпатье задержали пограничника, причастного к нелегальному перемещению товаров через границу. Военнослужащий требовал 1,5 долларов с местного жителя, чтобы упростить процедуру во время пропуска авто с продуктами питания.
"Первого февраля задержан военнослужащий отдела "Солотвино" Мукачевского отряда, у которого изъяли доллары США, полученные в качестве" неправомерной выгоды", – сообщает Госпогранслужба.
Во время обысков также была изъята дневная "черная касса" в сумме 900 евро, 210 долларов США, более 2000 румынских лей и 16000 гривен. Деньги прятались за радиаторами в служебных помещениях и туалете.
Коррупционера задержали. Информацию о возможной причастности других военнослужащих к этому делу проверяют сотрудники СБУ и военной прокуратуры.
Напомним, во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.
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