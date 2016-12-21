На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки

Мужчина из Мали и женщина из Сомали хотели попасть в одну из стран Европы

В ночь на 21 декабря сотрудники Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Африки.

"Во время патрулирования пограничники заметили неизвестного, который пытался перебраться через забор. Чтобы остановить нарушителя, им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух", – сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, недалеко пограничники задержали еще одну нелегалку. Задержанные признались, что являются гражданами Мали и Сомали, но не имеют при себе никаких документов. Также путешественники рассказали, что хотели попасть в одну из стран Европейского Союза. Сейчас задержанные находятся в отделе пограничной службы.

Напомним, недавно на Закарпатье полицейские вместе с пограничниками задержали шестерых вьетнамцев, которых переправщики закрыли в отельном комплексе, и забыли о них.