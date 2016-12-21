Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки http://www.segodnya.ua/img/article/7816/39_main.1482323343.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/39_tn.1482323343.jpg Запад Мужчина из Мали и женщина из Сомали хотели попасть в одну из стран Европы

На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки

Сегодня, 02:16

Мужчина из Мали и женщина из Сомали хотели попасть в одну из стран Европы

Задержанные африканцы. Фото: Госпогранслужба
Задержанные африканцы. Фото: Госпогранслужба

В ночь на 21 декабря сотрудники Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Африки.

"Во время патрулирования пограничники заметили неизвестного, который пытался перебраться через забор. Чтобы остановить нарушителя, им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух", – сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, недалеко пограничники задержали еще одну нелегалку. Задержанные признались, что являются гражданами Мали и Сомали, но не имеют при себе никаких документов. Также путешественники рассказали, что хотели  попасть в  одну из стран Европейского Союза. Сейчас задержанные находятся  в отделе пограничной службы.

Напомним, недавно на Закарпатье полицейские вместе с пограничниками задержали шестерых вьетнамцев, которых переправщики закрыли в отельном комплексе, и забыли о них.
Мали, Сомали, пограничники, Закарпатье, путешественники

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Инцидент произошел минувшей ночью. На кадре из видео: автомобиль-беглец

Авария и охота на беглого водителя: пограничники устроили погоню в Одесской области

20 Декабря, 17:10

Нарушитель бросил разбитое авто и сбежал

Запад

Злоумышленников задержать не удалось. Фото: AFP

На украинской границе с Венгрией произошла стрельба

20 Декабря, 13:56

Пограничники во время патрулирования линии вдоль реки Тисы увидели злоумышленников, которые готовились к переправе сигарет

Крым

Акция прошла на границе Крыма. Фото: Госпогранслужба

На границе Крыма развернули флаг Украины

19 Декабря, 17:01

Акцию провели пограничники, добровольцы и дети из Мариуполя

Запад

Житель Закарпатья хотел сделать хот-дог еще "вскуснее"

Житель Закарпатья приготовил для подсудимого хот-доги с марихуаной

19 Декабря, 15:29

Парня вконвоировали в суд, когда стражи порядка отобрали у него "угощение"  

Одесса

Монеты изъяты. Фото: Госпогранслужба

В Измаиле пограничники изъяли у иностранца старинные монеты

19 Декабря, 12:32

Мужчина направлялся пешком в Молдову

Запад

На Закарпатье сожгли авто сотрудницы горсовета

16 Декабря, 11:45

Машина была припаркована возле дома женщины

Харьков

Мужчину задержали. Фото: AFP

Харьковские пограничники нашли у россиянина шпионскую ручку

13 Декабря, 14:47

Мужчиной занялись украинские спецслужбы

Запад

На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua:

На Закарпатье две нелегалки из Вьетнама провалились под лед

12 Декабря, 12:48

От верной гибели, рискуя своей  жизнью, женщин спас пограничник 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.