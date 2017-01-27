На Закарпатье собака унюхала рекордную партию контрабандных сигарет (фото,видео)

Сегодня, 19:52

Перевозчик упаковал запрещенный груз в прицеп "Мерседеса", оборудованный потайной стеной  

На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua
На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля Mersedes. Запрещенный груз пытался провезти в соседнюю Венгрию 28-летний гражданин Украины.

"Украинец пытался скрыть сигареты, оборудовав переднюю часть прицепа двойной стенкой. В тайнике пограничники обнаружили почти 3000 пачек табачных изделий с акцизными марками", – сообщают в Госпогранслужбе.

Контрабандный товар и прицеп изъяты в установленном порядке. Сумма изъятого – более 95 тысяч гривен, из них стоимость  "табака"  составляет  более 63 тысячи.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.
видео, сигареты, пограничники, Закарпатье, собака, контрабанда

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье собака унюхала рекордную партию контрабандных сигарет (фото,видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Гражданин Польши пытался перевезти через украинско-польскую границу 40 тысяч евро

Сегодня, 03:59

Денежные средства у мужчины изъяли

Одесса

Мужчин передали полиции. Фото: 7kanal.com.ua

В Одесской области пограничники задержали торговца людьми

Вчера, 19:33

Гражданина Молдовы разыскивал Интерпол 

Украина

В Херсоне школьник спас вмерзшего в лед щенка

Вчера, 12:57

Сейчас парень ищет новых хозяев для собаки 

Донбасс

Боевики атаковали пограничников. Фото: AFP

Боевики атаковали пограничников

Вчера, 09:51

Противник применил минометы и подствольные гранатометы

Украина

Украина не договорилась с Беларусью об ID-картах. Фото: zhzh.info

Пограничники объяснили, почему украинцев с ID-картами не пускают в Беларусь

Вчера, 08:44

В Черниговском пограничном отряде жалуются на законодательный нонсенс

Запад

Пропускной пункт украинских и венгерских пограничников открылся на Закарпатье

25 Января, 21:38

Это поможет эффективнее бороться с нелегальной миграцией и контрабандой, уверены страны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования