На Закарпатье собака унюхала рекордную партию контрабандных сигарет (фото,видео)

На Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля Mersedes. Запрещенный груз пытался провезти в соседнюю Венгрию 28-летний гражданин Украины.

"Украинец пытался скрыть сигареты, оборудовав переднюю часть прицепа двойной стенкой. В тайнике пограничники обнаружили почти 3000 пачек табачных изделий с акцизными марками", – сообщают в Госпогранслужбе.

Контрабандный товар и прицеп изъяты в установленном порядке. Сумма изъятого – более 95 тысяч гривен, из них стоимость "табака" составляет более 63 тысячи.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.