На Закарпатье сошла лавина, перекрыта трасса на Львов

В Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов. Об этом сообащет пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 20.00 произошел сход снежной лавины объемом около 90 м куб. на а/д государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, км 153 (возле с.Деловое Раховского района). Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме", – говорится в сообщении ГСЧС.

По согласно сообщению, на расчистку дороги от снежной лавины направлен фронтальный погрузчик из филиала "Раховский ДЭУ".

На автодороге государственного значения М-06 Киев – Чоп, км 702 + 400 – км 745 (от Латырского перевала до г.Свалява), в связи с ухудшением погодных условий (сильный снегопад, порывы ветра, гололедица) и с целью недопущения заторов в дорожном движении, а также оперативной расчистки дорог от снега, остается временно ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств, уточнили спасатели.

Спасатели также напомнили, что во Львовской области с 15.45 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге М-06 Киев – Чоп, км 621 – км 702 (от м.Стрый до границы с Закарпатской областью).

При этом спасатели проинформировали, что движение большегрузного транспорта было восстановлено в Закарпатской области – трасса М-08 в обход г.Ужгорода – КПП "Ужгород" и Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов; а также в Ивано-Франковской области на трассе Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала, в пределах с.Яблуница (движение было ограничено с 12.00).