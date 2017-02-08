В Ужгороде спасли собаку, которая застряла между труб теплотрассы

Сегодня, 19:53

Пес так испугался, что когда его вытащили,  хотел искусать спасателей


Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС

Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС

Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС

В Ужгороде бойцы ГСЧС  и волонтеры спасли от гибели собаку, которая застряла между труб бывшей теплотрассы на глубине около пяти метров.

"За помощью к спасателям обратились волонтеры организации по защите животных "Барбос", сообщив, что у старой котельной животное попало в люк  глубиной  около пяти метров, и залезло  между труб бывшей теплотрассы, проходящей по всей длине 9-этажки", – сообщают в ГСЧС.

Операция по освобождению животного длилась не один час. Когда пса, весом около 30 кг, выманили из лабиринтов теплотрассы, спасатели с помощью веревки вытащили животное из шахты наверх.

Пес от страха  был очень агрессивным, и даже пытался покусать своих спасителей, а когда его отпустили,  убежал прочь.

Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
Закарпатье, спасатели, волонтеры, пес, теплотрасса, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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