В Ужгороде спасли собаку, которая застряла между труб теплотрассы
Пес так испугался, что когда его вытащили, хотел искусать спасателей
Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС
Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС
Пес, освободившись, убежал прочь. Фото: ГСЧС
В Ужгороде бойцы ГСЧС и волонтеры спасли от гибели собаку, которая застряла между труб бывшей теплотрассы на глубине около пяти метров.
"За помощью к спасателям обратились волонтеры организации по защите животных "Барбос", сообщив, что у старой котельной животное попало в люк глубиной около пяти метров, и залезло между труб бывшей теплотрассы, проходящей по всей длине 9-этажки", – сообщают в ГСЧС.
Операция по освобождению животного длилась не один час. Когда пса, весом около 30 кг, выманили из лабиринтов теплотрассы, спасатели с помощью веревки вытащили животное из шахты наверх.
Пес от страха был очень агрессивным, и даже пытался покусать своих спасителей, а когда его отпустили, убежал прочь.
Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
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