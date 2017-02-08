В Ужгороде спасли собаку, которая застряла между труб теплотрассы

Пес так испугался, что когда его вытащили, хотел искусать спасателей

В Ужгороде бойцы ГСЧС и волонтеры спасли от гибели собаку, которая застряла между труб бывшей теплотрассы на глубине около пяти метров.

"За помощью к спасателям обратились волонтеры организации по защите животных "Барбос", сообщив, что у старой котельной животное попало в люк глубиной около пяти метров, и залезло между труб бывшей теплотрассы, проходящей по всей длине 9-этажки", – сообщают в ГСЧС.

Операция по освобождению животного длилась не один час. Когда пса, весом около 30 кг, выманили из лабиринтов теплотрассы, спасатели с помощью веревки вытащили животное из шахты наверх.

Пес от страха был очень агрессивным, и даже пытался покусать своих спасителей, а когда его отпустили, убежал прочь.

Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.