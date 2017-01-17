На Закарпатье столкнулись фура и легковушка: погибли трое пассажиров (фото)

"Шкода Октавия" на киевских номерах выехала на "встречку", и на скорости врезалась в грузовик "ДАФ".

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли молодая женщина и двое парней..

"Авария произошла 16 января около 20.00. 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его машина врезалась на скорости в "ДАФ". За рулем грузовика находился 37-летний житель Львовской области", – сообщает полиция Закарпатья.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя "Шкоды" и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21- года, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель грузовика значительных телесных повреждений не получил. По данному факту полиция начала уголовное производство. Начато досудебное расследование.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.