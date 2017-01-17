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На Закарпатье столкнулись фура и легковушка: погибли трое пассажиров (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/34_main.1484645357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/34_tn.1484645357.jpg Запад "Шкода Октавия"  на киевских номерах выехала на "встречку", и на скорости врезалась в   грузовик "ДАФ".

На Закарпатье столкнулись фура и легковушка: погибли трое пассажиров (фото)

Сегодня, 11:30

"Шкода Октавия"  на киевских номерах выехала на "встречку", и на скорости врезалась в   грузовик "ДАФ".

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого  погибли молодая женщина и двое парней..

"Авария произошла 16 января около 20.00. 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его  машина врезалась на скорости в "ДАФ". За рулем грузовика находился 37-летний житель Львовской области", – сообщает  полиция Закарпатья.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя "Шкоды" и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21- года, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель грузовика  значительных телесных повреждений не получил. По данному факту полиция начала уголовное производство.  Начато досудебное расследование.

Напомним, недавно на  Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, ДТП, Закарпатье, водитель

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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