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На Закарпатье в ДТП попали пять человек: водитель в реанимации http://www.segodnya.ua/img/article/7831/35_main.1482750598.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/35_tn.1482750598.jpg Запад Nissan вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford

На Закарпатье в ДТП попали пять человек: водитель в реанимации

Сегодня, 13:12

Nissan вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford

На месте аварии. Фото: zk.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: zk.npu.gov.ua

Возле Ужгорода на объездной дороге произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель и одна из пассажирок получили серьезные травмы.

"25 декабря, недалеко от КПП "Ужгород" произошла авария с участием двух иномарок. По предварительной версии, водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Ford, – сообзщает полиция Закарпатья.

Пассажирку Ford госпитализировали с многочисленными травмами в Ужгородскую ЦГКБ, водитель Nissan находится в реанимации того же медучрежденя.

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После оказания врачебной помощи пассажир из автомомбиля "Ниссан", а также водитель и пассажир "Форда" были отпущены домой.

Полиция выясняет побстоятельства ДТП. Открыто  уголовное производство. Водители, по предварительным данным, были трезвыми. Следствие продолжается.

Напомним, недавно в селе Тухолька Сколивского района в результате столкновения микроавтобуса "Мерседес Бенц" и автомобиля "Митсубиси Ланцер" получили травмы пять жителей Закарпатской области в возрасте 20 – 46 лет .
ДТП, Закарпатье, пассажир, водители, ужгород

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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