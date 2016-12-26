На Закарпатье в ДТП попали пять человек: водитель в реанимации

Nissan вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford

Возле Ужгорода на объездной дороге произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель и одна из пассажирок получили серьезные травмы.

"25 декабря, недалеко от КПП "Ужгород" произошла авария с участием двух иномарок. По предварительной версии, водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Ford, – сообзщает полиция Закарпатья.

Пассажирку Ford госпитализировали с многочисленными травмами в Ужгородскую ЦГКБ, водитель Nissan находится в реанимации того же медучрежденя.

После оказания врачебной помощи пассажир из автомомбиля "Ниссан", а также водитель и пассажир "Форда" были отпущены домой.

Полиция выясняет побстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство. Водители, по предварительным данным, были трезвыми. Следствие продолжается.

Напомним, недавно в селе Тухолька Сколивского района в результате столкновения микроавтобуса "Мерседес Бенц" и автомобиля "Митсубиси Ланцер" получили травмы пять жителей Закарпатской области в возрасте 20 – 46 лет .