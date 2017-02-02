На Закарпатье сошли шесть снежных лавин (видео)

Огромные глыбы снега перекрыли автомобильные дороги, часть из них уже открыты для транспорта

Сегодня на Закарпатье с гор сошли сразу шесть снежных лавин. В результате происшествия были перекрыты автомобильные дороги в Тячевском и Хустском районах.

"Около 12.10 сразу три лавины, объемом около 85 кубометров, сошли на автодорогу возле села Ольшаны Хустского района. Погибших и травмированных нет. В 13.20 снег с дороги был расчищен, и авто возобновили временно прекращенное движение в обоих направлениях", – сообщают в ГСЧС.

Почти то же время, около 12.30, снежная лавина объемом около 150 кубометров перекрыла дорогу возле села Нересниця, что в Тячевском районе. Как и в первом случае, обошлось без пострадавших. Дорогу расчистили примерно через два часа после случившегося.

Последняя лавина сошла с гор около 14.30 на трассу Т-07-28 Колочава – Усть-Черная – Калины – Бедевля. На расчистку дороги от снега было направлено технику из Тячевского райавтодора.

Напомним, недавно в результате ухудшения погодных условий на Закарпатье сошли снежные лавины.