На Закарпатье врачи провели уникальную операцию на позвоночнике

Вчера, 13:40

11-летней девочке вырезали горб и выровняли позвоночник, после реабилитации ребенок сможет жить полноценно


Уникальную операцию на позвоночнике провели мукачевские врачи. На Закарпатье 11-летней девочке вырезали горб и выровняли позвоночник. После реабилитации ребенок сможет жить полноценно.

Подобные операции практикуют уже в Киеве и Харькове. В Мукачеве же помогают венгерские хирурги. Аппаратура американская. Школьнице из Ужгорода первой сделали сложнейшую операцию.

Все прошло успешно. Врачи заверили: реабилитация продлится до месяца, а ребенок встанет на ноги уже через 10 дней.

В повторных хирургических вмешательствах такая методика обычно не нуждается. Подобные операции в Украине втрое дешевле, чем за рубежом. Всего же на Закарпатье в них нуждается почти 100 детей.
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"Сегодня"

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