На Закарпатье врачи провели уникальную операцию на позвоночнике

Уникальную операцию на позвоночнике провели мукачевские врачи. На Закарпатье 11-летней девочке вырезали горб и выровняли позвоночник. После реабилитации ребенок сможет жить полноценно.

Подобные операции практикуют уже в Киеве и Харькове. В Мукачеве же помогают венгерские хирурги. Аппаратура американская. Школьнице из Ужгорода первой сделали сложнейшую операцию.

Все прошло успешно. Врачи заверили: реабилитация продлится до месяца, а ребенок встанет на ноги уже через 10 дней.

В повторных хирургических вмешательствах такая методика обычно не нуждается. Подобные операции в Украине втрое дешевле, чем за рубежом. Всего же на Закарпатье в них нуждается почти 100 детей.