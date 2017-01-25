На закарпатских перевалах усиленно дежурят спасатели (видео)

Температура воздуха поднялась на несколько градусов – снег начал таять и сходить на проезжую часть дороги

На закарпатских перевалах продолжают дежурить спасатели. После обильных снегопадов готовятся к последствиям гололеда. Сейчас температура там поднялась на несколько градусов – снег начал таять и сходить на проезжую часть.

Однако уже завтра снова ожидают резкое похолодание. Поэтому водителей просят быть внимательными. Самое сложное и опасное место – на границе Закарпатской и Львовской областей – на Латирском и Верецком перевалах. Этот участок трассы Киев-Чоп – сплошной "серпантин", а теперь еще и скользкий.

"За 16 выездов было отбуксировано 20-25 крупногабаритных автомобилей и несколько микроавтобусов. В основном все едут без цепей, и с такими массами он сам по себе не может ехать", – сказал Иван Тербан, начальник Государственного пожарно-спасательного поста села Нижние Ворота.

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