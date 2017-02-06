На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:40

На реках ожидается дальнейшее повышение уровней воды, а в горах сохраняется высокий уровень лавинной опасности

В горах Закарпатской области сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Фото: venividi.ru
В горах Закарпатской области сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Фото: venividi.ru

На западе Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет, а также 7 февраля на реке Днестр ожидается подъем уровней воды.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0.2 – 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 4 февраля, разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 0,5 – 1,0 м без угрозы негативных последствий. 7 февраля в связи с формированием паводка на реке Днестр на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 1,0 м над уровнями на 8:00 4 февраля, дальнейшее ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 1 – 2 м, без угрозы негативных последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, а в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

В Закарпатской области также существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, непогоды бушует на Закарпатье с вечера четверга, 2 февраля. В регионе в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий. Спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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