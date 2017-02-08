Непогода в Ровенской области: роженица добралась до больницы на пожарной цистерне

Сегодня, 12:54

Машина "скорой" застряла в сугробах - спасатели отвезли врачей и  пациентку в медучреждение на своей машине

Из-за непогоды спасатели работают в усиленном режиме. Фото: ГСЧС
Из-за непогоды спасатели работают в усиленном режиме. Фото: ГСЧС

В Ровенской области из-за сильного снега и сугробов на дорогах роженицу и медиков доставили в больницу на пожарной автоцистерне.

"Возле села Золочевка Демидовского района в снегу застрял автомобиль "скорой". Врачи направлялись   к роженице в село Малево. Чтобы не терять время, спасатели на пожарной автоцистерне оперативно доставили медиков к месту вызова. Осмотрев женщину, ее решили срочно госпитализировать",- сообщают в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.

Осторожно поместив роженицу в пожарный автомобиль, спасатели доставили ее вместе с врачами в Демидовскую ЦРБ. В настоящее время женщина находится под наблюдением медиков.

Напомним, недавно на Закарпатье с гор сошло шесть снежных лавин, которые перекрыли дороги местного значения.

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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