Непогода в Ровенской области: роженица добралась до больницы на пожарной цистерне

Машина "скорой" застряла в сугробах - спасатели отвезли врачей и пациентку в медучреждение на своей машине

В Ровенской области из-за сильного снега и сугробов на дорогах роженицу и медиков доставили в больницу на пожарной автоцистерне.

"Возле села Золочевка Демидовского района в снегу застрял автомобиль "скорой". Врачи направлялись к роженице в село Малево. Чтобы не терять время, спасатели на пожарной автоцистерне оперативно доставили медиков к месту вызова. Осмотрев женщину, ее решили срочно госпитализировать",- сообщают в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.

Осторожно поместив роженицу в пожарный автомобиль, спасатели доставили ее вместе с врачами в Демидовскую ЦРБ. В настоящее время женщина находится под наблюдением медиков.

Напомним, недавно на Закарпатье с гор сошло шесть снежных лавин, которые перекрыли дороги местного значения.