Непогода в Ровенской области: роженица добралась до больницы на пожарной цистерне
Машина "скорой" застряла в сугробах - спасатели отвезли врачей и пациентку в медучреждение на своей машине
В Ровенской области из-за сильного снега и сугробов на дорогах роженицу и медиков доставили в больницу на пожарной автоцистерне.
"Возле села Золочевка Демидовского района в снегу застрял автомобиль "скорой". Врачи направлялись к роженице в село Малево. Чтобы не терять время, спасатели на пожарной автоцистерне оперативно доставили медиков к месту вызова. Осмотрев женщину, ее решили срочно госпитализировать",- сообщают в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.
Осторожно поместив роженицу в пожарный автомобиль, спасатели доставили ее вместе с врачами в Демидовскую ЦРБ. В настоящее время женщина находится под наблюдением медиков.
Напомним, недавно на Закарпатье с гор сошло шесть снежных лавин, которые перекрыли дороги местного значения.
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