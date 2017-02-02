Ни полигон для ТБО, ни завод там строить нельзя – эксперт об участке, куда планируют свозить львовский мусор

Сегодня, 13:13

На  территории, где раньше добывали серу, существует опасность карстовых провалов

Пока чиновники ищут место, львовские улицы отпугивают туристов. Фото: соцсети
Пока чиновники ищут место, львовские улицы отпугивают туристов. Фото: соцсети

Группа ученых и экспертов провела поверхностное обследование территории бывшего горно-химического предприятия "Сера", где предлагают обустроить полигон для бытовых отходов, и возможно, завод по переработке мусора для всего Львова и области, сообщает мэрия города.

Согласно выводам экспертов, на этой территории существует опасность карстовых провалов, кроме этого, рядом находятся большой орнитологический заказник, санаторий и заповедник европейского значения, а расстояние до ближайшего водохранилища -  на километр меньше, чем должно быть.

Кроме этого, такой объект, по мнению специалистов, может негативно повлиять на водную и геологическую среду, воздух и почву, растительный и животный мир.

"Есть, так называемая, обязательная составляющая любого строительного проекта – это оценка воздействия на окружающую среду. И здесь есть ряд нарушений. Любой проектировщик, который возьмет на себя смелость разработать проект, получив подобные отрицательные выводы, потерпит фиаско. Он даже не дойдет до этапа строительства", – заявил кандидат технических наук Юрий Зима.

Напомним, будущий полигон по переработке твердых бытовых отходов планируют строить на территории бывшего Яворовского ГГХП "Сера", площадью 12,5 га. Такое решение приняли во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям 27 января, куда прибыл украинский премьер Владимир Гройсман. В то же время научно-экспертная группа, созданная по распоряжению мэра Львова А. Садового, будет изучать ситуацию  до 13 февраля,  после чего  озвучит окончательное решение.

Напомним, 30 мая на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.
заповедник, Львов, эксперт, полигон, сера, садовый, львовский мусор

Вы сейчас просматриваете новость "Ни полигон для ТБО, ни завод там строить нельзя – эксперт об участке, куда планируют свозить львовский мусор ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Трое львовских полицейских погорели на взятке

Сегодня, 10:51

Правоохранители требовали восемь тысяч гривен за закрытие уголовного производства

Запад

Во Львове с ножом напали на полицейского

Вчера, 19:29

Правоохранитель, владея приемами рукопашного боя, смог противостоять хулигану

Запад

Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай"

Вчера, 18:15

37-летний водитель  хотел проскочить ж/д переезд  раньше поезда

Запад

Молодые люди отравились газом. Фото: kherson.life

Во Львовской области во время сна погибла молодая пара

Вчера, 16:39

18-летняя девушка и  21-летний парень скончались в результате отравления газом

Запад

После добычи серы в этих местах появились "лунные пейзажи". Фото: explorer.lviv.ua

Львовский мусор ищет "дом": в Яворовском районе зреют протесты и саботаж

31 Января, 12:25

Предприятие по переработке мусора должно находиться в 3 км от населенного пункта

Запад

Школьнки устроили в школе пожар. Фото: tumentoday.ru

Во Львовской области пьяные дети подожгли школу

31 Января, 02:16

Двое братьев хотели похитить классный журнал и облили дверь классной комнаты  воспламеняющимся веществом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования