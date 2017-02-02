Ни полигон для ТБО, ни завод там строить нельзя – эксперт об участке, куда планируют свозить львовский мусор

Группа ученых и экспертов провела поверхностное обследование территории бывшего горно-химического предприятия "Сера", где предлагают обустроить полигон для бытовых отходов, и возможно, завод по переработке мусора для всего Львова и области, сообщает мэрия города.

Согласно выводам экспертов, на этой территории существует опасность карстовых провалов, кроме этого, рядом находятся большой орнитологический заказник, санаторий и заповедник европейского значения, а расстояние до ближайшего водохранилища - на километр меньше, чем должно быть.

Кроме этого, такой объект, по мнению специалистов, может негативно повлиять на водную и геологическую среду, воздух и почву, растительный и животный мир.

"Есть, так называемая, обязательная составляющая любого строительного проекта – это оценка воздействия на окружающую среду. И здесь есть ряд нарушений. Любой проектировщик, который возьмет на себя смелость разработать проект, получив подобные отрицательные выводы, потерпит фиаско. Он даже не дойдет до этапа строительства", – заявил кандидат технических наук Юрий Зима.

Напомним, будущий полигон по переработке твердых бытовых отходов планируют строить на территории бывшего Яворовского ГГХП "Сера", площадью 12,5 га. Такое решение приняли во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям 27 января, куда прибыл украинский премьер Владимир Гройсман. В то же время научно-экспертная группа, созданная по распоряжению мэра Львова А. Садового, будет изучать ситуацию до 13 февраля, после чего озвучит окончательное решение.

Напомним, 30 мая на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.