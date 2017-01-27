Новую свалку для Львова построят рядом с военным полигоном, таможней и санаторием

Сегодня, 16:20

Мэр Садовый назвал решение "священным",  но сами жители региона категорически против соседства с полигоном бытовых отходов 

Вот что осталось на территории &quot;будущего мусорного&quot; полигона после добычи серы
Вот что осталось на территории "будущего мусорного" полигона после добычи серы

Будущий полигон по переработке твердых бытовых отходов будут строить на территории бывших горно-химических предприятий Яворивского ГГХП "Сера", площадью 12,5 га. Такое решение приняли во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям, куда сегодня прибыл украинский премьер Владимир Гройсман.

"Эта земля является непригодной для сельского хозяйства или строительства, так как она повреждена горной химией. Но пригодна для использования как территория полигона ", – доложил на совещании председатель областной государственной администрации Олег Синютка.

В свою очередь, мэр Львова назвал это решение  "священным для Львова", и предложил свозить туда мусор и другим районам и райцентрам.

"Вопрос о передаче городу участка созревал  восемь месяцев. Мы не могли найти участки. Сегодня действительно священный день для Львова. Это мы делаем для всех. Мы будем помогать всем. Это христианский долг – помогать", – отметил Садовый.

В тоже время, жители Яворовского района против такого решения, ибо хорошо помнят запах серы и проблемы с экологией от деятельности уже закрытого предприятия.

"Мы просто в шоке, нас поставили перед фактом, и, думаю, что люди этого не допустят. Мало нам военного полигона, где, как ни крути, но стреляют не из арбалетов. Ко всему, тут идет дорога на международный пункт пропуска "Краковец", а санаторий вообще придется закрыть, потому что в этой местности часто дуют  западные ветра, которые будут приносить всю вонь на город Новояворовск, и село Старичи", – говорит один из местных жителей Ярослав.

По словам мужчины, пока добывали серу, в этом районе на огородах никогда ничего не росло, люди могли только мечтать о своих огурцах с грядки. 

"Мы только свободно вздохнули, а теперь здесь хотят влепить огромное предприятие – свалку. Только с недавних пор местные водоемы начали очищаться, в них появилась рыба и раки. А теперь жди, что сточные воды, впадая в реку Шкло, будут загрязнять и Сян, и Вислу, и Балтийское море, давая о себе знать жителям Западной Европы", – добавил собеседник.

Напомним, недавно львовская мэрия предлагала строить мусороперерабатывающий завод на Яворовском полигоне. Но  эта территория расположена в тесном соседстве с Яворовским национальным природным парком, что относиться к международному биосферному резервату "Расточье". Кроме этого, в четырех километрах от этого места находится Креховский монастырь.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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