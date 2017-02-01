Во Львове освобожденный по "закону Савченко" отрезал знакомому палец ради кольца

Во Львове бывший зек, освобожденный по "закону Савченко", напал на местного жителя, избил, отрезал ему безымянный палец, и украл золотое обручальное кольцо. "Кровавое" ограбление произошло в Сыховском районе.

"Пострадавший сообщил, что с грабителем он познакомился на вокзале. Тот пригласил его к себе домой, а по дороге напал и изуродовал. Кроме кольца, злоумышленник украл мобильный телефон и деньги в сумме 4 500 гривен, 120 евро и 300 польских злотых", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, к разбойному нападению причастен 42-летний львовянин, девять раз судимый за грабежи, хулиганство, кражи и другие тяжкие преступления. В октябре прошлого года он был досрочно освобожден от отбывания наказания по "закону Савченко".

Работники полиции задержали рецидивиста и нашли у него вещественное доказательство – мобильный телефон "Леново" потерпевшего. Открыто уголовное производство, преступнику "со стажем" грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Тернопольской области убийца, освободившийся по "закону Савченко", расчленил свою бывшую жену. Девять лет назад он убил ее 5-летнего сына, за что получил 14 лет тюрьмы.