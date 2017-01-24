В Тернопольской области мужчина изнасиловал свою знакомую
35-летний мужчина раскаивается в случившемся и винит алкоголь
В одном из сел Тернопольской области мужчина избил и изнасиловал свою знакомую.
"В полицию обратилась 44-летняя жительница села Грибова с сообщением, что ее избили и изнасиловали. Подозреваемым оказался житель Крыма, который приехал к родителям на праздники", – сообщает тернопольская полиция.
Мужчина и женщина в тот день отдыхали с друзьями. После встречи он предложил провести потерпевшую домой, после чего произошел инцидент.
Мужчина в содеянном сознался. Он утверждает, что виной всему – алкоголь.
Чтобы подозреваемый не сбежал, у него изъяли документы. Сейчас решается вопрос о возможной мере пресечения - домашнем аресте. Виновному грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
Напомним, недавно на Закарпатье трое мужчин изнасиловали беременную женщину
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