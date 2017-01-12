Памятник полякам в Гуте Пеняцкой поврежден в результате взрыва – полиция

Мемориал погибшим полякам, разрушенный два дня назад неизвестными, получил повреждения в результате взрыва.



"Предварительно установлено, что памятник пострадал в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства – об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника", – сообщил заместитель начальника Нацполиции во Львовской области Николай Самарчук.





С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию. Открыто уголовное производство по ст. 161. УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений), виновным грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.



Напомним, в ночь на 10 января неизвестные разрушили памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой, что в Бродивском районе Львовской области.