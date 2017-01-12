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Памятник полякам в Гуте Пеняцкой поврежден в результате взрыва – полиция http://www.segodnya.ua/img/article/7876/9_main.1484221284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/9_tn.1484221284.jpg Запад Эту версию подтвержадют следы копоти на стелах и обломках памятника

Памятник полякам в Гуте Пеняцкой поврежден в результате взрыва – полиция

Сегодня, 13:55

Эту версию подтвержадют следы копоти на стелах и обломках памятника

На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

Мемориал погибшим полякам, разрушенный два дня назад неизвестными, получил повреждения в результате взрыва.

"Предварительно установлено, что памятник пострадал  в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства – об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника", – сообщил заместитель  начальника  Нацполиции во Львовской области Николай Самарчук.

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С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию. Открыто уголовное производство по ст. 161. УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений), виновным грозит  от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в  ночь на 10 января  неизвестные разрушили памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой, что в Бродивском районе Львовской области.
взрыв, Львов, памятник, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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