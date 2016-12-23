Пассажирский поезд Ужгород – Киев убил мужчину
Погиб житель села Песочное Николаевского района 1969 года рождения
Пассажирский поезд сообщением Ужгород – Киев сбил насмерть мужчину.
Трагедия произошла ночью около 22:05 во Львовской области, сообщает пресс-служба ОГА.
"Пассажирским поездом №100 сообщением Ужгород – Киев был смертельно травмирован жителя с. Песочное Николаевского района 1969 года рождения. Задержки движения железнодорожного транспорта не было. Причины происшествия – выясняются", – говорится в сообщении.
По этому факту проводится проверка.
Напомним, ранее на Прикарпатье мужчина бросился под поезд и погиб.
Вы сейчас просматриваете новость "Пассажирский поезд Ужгород – Киев убил мужчину". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии