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Пассажирский поезд Ужгород – Киев убил мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7823/66_main.1482485661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/66_tn.1482485661.jpg Запад Погиб житель села Песочное Николаевского района 1969 года рождения

Пассажирский поезд Ужгород – Киев убил мужчину

Сегодня, 11:33

Погиб житель села Песочное Николаевского района 1969 года рождения

Фото: theins.ru
Фото: theins.ru

Пассажирский поезд сообщением УжгородКиев сбил насмерть мужчину.

Трагедия произошла ночью около 22:05 во Львовской области, сообщает пресс-служба ОГА.

"Пассажирским поездом №100 сообщением Ужгород – Киев был смертельно травмирован жителя с. Песочное Николаевского района 1969 года рождения. Задержки движения железнодорожного транспорта не было. Причины происшествия – выясняются", – говорится в сообщении.

По этому факту проводится проверка.

Напомним, ранее на Прикарпатье мужчина бросился под поезд и погиб
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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