Перевозчики не признаются, куда будут вывозить львовский мусор (видео)

В течение недели весь львовский мусор вывезут из города. Сегодня на специальном совещании у губернатора определили пять полигонов области, которые согласны принять сотни тонн мусора.

Куда же вывозят мусор – перевозчики не признаются.

"Нет станции перезагрузки и негде везти этот мусор – это основная проблема, мы много времени тратим на вывоз этого мусора, мы не занимаемся чем надо, а ищем полигоны куда вывозить мусор", – сказал Сергей Естремский, директор компании-перевозчика.

Ситуация в городе – критическая, твердят и экологи, и медики. Сейчас ее спасают только морозы. Уверяют, только потеплеет – будет беда.

"Это, прежде всего, угроза лептоспироза. Угроза вирусного гепатита, острых кишечных инфекций, экологической лихорадки и банальный глист инвазия", – объяснила Ирина Микичак, и. о. начальника Департамента здравоохранения Львовской обладминистрации.

Однако губернатор заверил – договорился с руководителями местных полигонов, что они примут накопленный во Львове мусор. Впрочем, добавил – это помощь одноразовая. Дальше эту проблему должны решить городские власти.

"Мы не можем подменять ту работу, которую должна выполнить власть. Если городская власть официально скажет о том, что она бессильна и не может выполнить эту функцию, которая возложена на нее по закону, нам не останется ничего другого, как передать эту функцию другим органам власти", – заявил Олег Синютка, председатель Львовской облгосадминистрации.

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