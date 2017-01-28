Прокуратура требует арестовать первого заммэра Ужгорода

Иштвану Цапу объявили о подозрении, прокуратура требует через суд арестовать всех подозреваемых в деле земельной коррупции на Закарпатье

Первому заму ужгородского мэра Иштвану Цапу сообщили о подозрении в коррупции за решение "земельных" вопросов.

"Прокуратурой подано в суд ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы денежных залогов", – сообщил сегодня на брифинге заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькута.

Также на время проведения досудебного расследования, прокуратура требует отстранить от выполнения должностных обязанностей Иштвана Цапа.

Печальная участь постигла и одного из депутатов горсовета, являющегося важным фигурантом в этом уголовном производстве – ему тоже объявили о подозрении.

"Несмотря на то, что депутат находится на лечении в одном из медицинских учреждений, с ним все же проведены первоочередные следственные действия и обеспечена круглосуточная охрана", – отметил Манькута.

Кроме этого, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен задержан их посредник, и сейчас он находится в ИВС. С этим подозреваемым, по информации прокуратуры, проводятся следственные действия.

Напомним, на днях в ужгородской мэрии проходили обыски.