Прокуратура требует арестовать первого заммэра Ужгорода

Вчера, 15:08

Иштвану Цапу объявили о подозрении, прокуратура требует через суд арестовать всех подозреваемых в деле  земельной коррупции на Закарпатье

 

В горсовете Ужгорода - очень неспокойно. Фото: uzpravda.org
В горсовете Ужгорода - очень неспокойно. Фото: uzpravda.org

Первому заму ужгородского мэра Иштвану Цапу сообщили о подозрении в коррупции за решение "земельных" вопросов.

"Прокуратурой подано в суд ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы денежных залогов", – сообщил сегодня на брифинге заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькута. 

Также на время проведения досудебного расследования, прокуратура требует отстранить от выполнения должностных обязанностей Иштвана Цапа.

Печальная участь постигла и  одного из депутатов горсовета, являющегося  важным фигурантом в этом  уголовном производстве – ему тоже объявили о подозрении.

"Несмотря на то, что депутат находится на лечении в одном из медицинских  учреждений, с ним все же проведены первоочередные следственные действия и обеспечена круглосуточная охрана", – отметил Манькута.

Кроме этого, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен задержан их посредник, и сейчас он находится в ИВС. С этим подозреваемым, по информации прокуратуры, проводятся следственные действия.

Напомним, на днях в ужгородской мэрии проходили обыски.
суд, Закарпатье, депутат, прокуратура

Вы сейчас просматриваете новость "Прокуратура требует арестовать первого заммэра Ужгорода ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: патрульная полиция

В прокуратуре назвали предварительную причину взрыва у многоэтажки Сум

Вчера, 13:12

На месте происшествия нашли чеку и металлические осколки от взрывного устройства 

Харьков

Мужчину задержали. Фото: СБУ

В Харькове экс-чиновнику с арсеналом оружия назначили залог в 800 тысяч

Вчера, 13:43

Суд отправил задержанного под стражу в ожидании "выкупа"

Украина

Чужих в квартиру можно не пускать. Фото: архив

Украинцам, которые живут не по прописке, грозят штрафы: кого и за что могут "наказать"

Вчера, 08:50

По словам эксперта юридической компании "Де-Юре" Александра Гуна, "рейдов" украинцам бояться не стоит, а первый раз может обойтись предупреждением

Политика

Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве. Фото: из открытых источников

Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве

26 Января, 16:31

Мужчина, прикрываясь своими полномочиями, требовал у гражданина взятку в 200 тысяч грн

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования