Под Львовом три легковушки влетели под фуру (фото)
В аварии, из-за которой на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки, пострадали три человека
Возле Львова произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.
По информации патрульной полиции, возле села Деревач Пустомытовского района под грузовик MAN влетели три легковушки: ВАЗ Priora, Seat и Skoda.
Из-за аварии на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки и, по предварительной информации, пострадали три человека.
Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
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