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Под Львовом три легковушки влетели под фуру (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/6_main.1483976808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/6_tn.1483976808.jpg Запад В аварии, из-за которой на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки, пострадали три человека

Под Львовом три легковушки влетели под фуру (фото)

Сегодня, 19:09

В аварии, из-за которой на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки, пострадали три человека

Возле Львова произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.

По информации патрульной полиции, возле села Деревач Пустомытовского района под  грузовик MAN влетели три легковушки: ВАЗ Priora, Seat и Skoda.

Из-за аварии на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки и, по предварительной информации,  пострадали три человека.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
автобус, ДТП, Львов, пробки, грузовик

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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