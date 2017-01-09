Под Львовом три легковушки влетели под фуру (фото)

В аварии, из-за которой на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки, пострадали три человека

Возле Львова произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.

По информации патрульной полиции, возле села Деревач Пустомытовского района под грузовик MAN влетели три легковушки: ВАЗ Priora, Seat и Skoda.

Из-за аварии на трассе Киев-Чоп образовались огромные пробки и, по предварительной информации, пострадали три человека.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.