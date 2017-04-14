По следам львовского мусора: специальный репортаж
"Мусорная проблема" до сих пор не решена, а украинцы шутят, что вскоре отходы могут стать "брендом" города
На телеканале "Украина" выходит расследование "По следам львовского мусора. Часть 1". Журналисты проверили, как городские власти справляются с проблемой и провели собственное расследование.
Напомним, ранее в эфир вышел специальный репортаж "По следам торговой блокады" – "Часть первая" и "Часть вторая".
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