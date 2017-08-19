По следам львовского мусора: специальный репортаж

Вчера, 00:22

Как Львов приходит в себя после мусорного коллапса, за последний год охватившего едва ли не всю страну, кого львовяне считают виновником, и возможно ли повторение


На телеканале "Украина" выходит в эфир специальный репортаж "По следам львовского мусора. Перезагрузка".

Смотрите также спецпроекты о деятельности нардепов Владимира Парасюка и Сергея Каплина, а также передачу о новых расследованиях, которая была показана 24 июня.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. В городе накопилось более 14 тысяч тонн мусора.

23 июня мэр Львова Андрей Садовый заявил, о передаче облгосадминистрации полномочий по вывозу отходов из города.  Мусор принимали 15 полигонов Львовской области. 

А 14 июля, по данным Львовской ОГА, город полностью очистили от мусора.
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Источник:

"Сегодня"

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