Под Авдеевкой погиб молодой офицер из Черновцов

У Мариса Каминского, которому исполнилось 26 лет, осталась беременная жена

Сегодня, 3 февраля, в районе города Авдеевка под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах. У погибшего осталась беременная жена.

"Марис Каминский родился 9 апреля 1990 в городе Киверцы. Получил высшее образование в Львовской национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Сагайдачного. Проходил военную службу в третьей батальонно-тактической группе 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Вместе с женой проживал в Черновцах", – сообщает киверецкая райадминистрация.

Вместе с Марисом погиб еще один боец – капитан Анатолий Заремский, из города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Напомним, погибшему капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило посмертно присвоили звание Героя Украины.