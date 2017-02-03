Под Авдеевкой погиб молодой офицер из Черновцов

Сегодня, 18:15

У Мариса Каминского, которому исполнилось  26 лет, осталась беременная жена

Погибший капитан Каминский. Фото: соцсети
Погибший капитан Каминский. Фото: соцсети

Сегодня, 3 февраля,  в районе города Авдеевка под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах. У погибшего  осталась беременная жена.

"Марис Каминский родился 9 апреля 1990 в городе Киверцы. Получил высшее образование в Львовской национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Сагайдачного. Проходил военную службу в третьей батальонно-тактической группе 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Вместе с женой проживал в Черновцах", – сообщает киверецкая райадминистрация.

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Вместе с Марисом  погиб еще один боец – капитан Анатолий Заремский, из города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Напомним, погибшему капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило посмертно присвоили звание Героя Украины.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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