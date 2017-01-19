Под Львовом после крещенских купаний умер мужчина – СМИ

Когда мужчина вышел на берег, ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть

Сегодня под Львовом после крещенских купаний умер 52-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Мурованом около 15:00 на местном водоеме. Об этом сообщила спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, пишет ZAXID.NET.

Мужчина нырнул в прорубь, после этого вышел на берег, начал вытираться, ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

По словам Светланы Добровольской, мужчина – местный житель 1964 года. Его тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

В пресс-службе ГСЧС Львовской области отметили, что прорубь в с. Мурованом не была оборудована для купаний, и спасатели на месте не дежурили.

Напомним, сегодня в Черкассах женщина окунулась в прорубь и потеряла сознание.