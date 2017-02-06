Под Львовом пылал приют для бездомных животных (фото,видео)

Сегодня, 11:43

Запасы дров, которые хранились в деревянном здании, способствовали интенсивному распространению пожара

Пожар в приюте для собак: кухня сгорела дотла. Фото: ГСЧС
Пожар в приюте для собак: кухня сгорела дотла. Фото: ГСЧС

Под Львовом сгорела кухня приюта для животных.

Пожар вспыхнул вчера, 5 февраля, около в 20:40 в деревянном здании в пос. Брюховичи (подчиненный Львовскому городскому совету) на ул. Независимости Украины, 58. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Видео: ГСЧС

"На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил здание. Запасы дров, которые хранились в здании, способствовали интенсивному распространению пожара. От сгорания спасли здание, расположенное рядом. В 21:06 пожар был локализован и в 21:16 полностью ликвидирован. Огнем уничтожено здание, в котором произошло возгорание", – отмечают спасатели.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Фото: ГСЧС

Как сообщают в соцсетях, в приюте сейчас содержатся около 300 собак. Животные не пострадали, однако из-за того, что сгорела кухня, собакам теперь нечего есть.

Напомним, под Одессой пожар на складе металлолома тушили 20 человек.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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