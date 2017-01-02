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Погода в Буковели: снег, солнце и -2 http://www.segodnya.ua/img/article/7851/72_main.1483358046.png http://www.segodnya.ua/img/article/7851/72_tn.1483358046.png Запад Трассы горнолыжного курорта покоряют сотни лыжников и сноубордистов

Погода в Буковели: снег, солнце и -2

Сегодня, 13:53

Трассы горнолыжного курорта покоряют сотни лыжников и сноубордистов

В Буковели преобладает солнечная погода. Фото: из открытых источников
В Буковели преобладает солнечная погода. Фото: из открытых источников

Второй день нового 2017 года продолжает радовать украинцев. На главном горнолыжном курорте Украины – Буковели – сложилась весьма неплохая погода, способствующая активному времяпрепровождению.

Так, температура воздуха днем составляет от 2 до 7 градусов мороза. Небо ясное, а под ногами снег, снег и еще раз снег.

По состоянию на 13:30 трассы Буковели покоряют сотни лыжников и сноубрдистов.

В ночь на 3 января ожидается небольшое похолодание – до 9 градусов мороза, и осадки, в результате чего снежный покров увеличится еще примерно на 1 см.

Как сообщалось, на Рождество в Украине может резко и сильно похолодать.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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