Погода в Буковели: снег, солнце и -2
Трассы горнолыжного курорта покоряют сотни лыжников и сноубордистов
Второй день нового 2017 года продолжает радовать украинцев. На главном горнолыжном курорте Украины – Буковели – сложилась весьма неплохая погода, способствующая активному времяпрепровождению.
Так, температура воздуха днем составляет от 2 до 7 градусов мороза. Небо ясное, а под ногами снег, снег и еще раз снег.
По состоянию на 13:30 трассы Буковели покоряют сотни лыжников и сноубрдистов.
В ночь на 3 января ожидается небольшое похолодание – до 9 градусов мороза, и осадки, в результате чего снежный покров увеличится еще примерно на 1 см.
Как сообщалось, на Рождество в Украине может резко и сильно похолодать.
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