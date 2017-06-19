Пограничник сделал предложение украинке, подбросив возлюбленной "наркотики"

Девушку задержали на границе и устроили допрос о происхождении найденных в машине "наркотиков". После этого к ней вышел парень с огромным букетом красных роз

Украинский пограничник разыграл возлюбленную и подбросил ей в машину "наркотики", сделав возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца.

На таможенном посту "Ягодин" (Волынская область) пограничники остановили девушку, которая вместе с мамой возвращалась из Польши. Во время проверки правоохранители нашли в автомобиле два пакета с белым порошком и еще несколько таблеток, запрещенных для ввоза в Украину, передает Район.Любомиль.

Специалисты, которые осматривали "контрабанду", предположили, что это амфетамин или героин. Девушке устроили допрос, который не на шутку ее взволновал. Предупредили, что ей грозит немалый срок – от трех до шести лет тюрьмы.

Оксана свою причастность к находке отрицала и уверяла, не перевозил ничего запрещенного, и откуда взялись пакеты, тоже не знает.

Финалом истории стало появление на месте происшествия жениха Оксаны Тычковской – пограничника Юрия Петрука. Парень держал в руках 101 красную розу. Он рассказала, что история с контрабандой была его розыгрыш. Потом подошел к девушке, стан на колено и сделал предложение руки и сердца.

Оксана, со слезами на глазах, ответила "да". Под бурные аплодисменты работников таможни Юрий одел кольцо на палец любимой.