Пограничник сделал предложение украинке, подбросив возлюбленной "наркотики"
Девушку задержали на границе и устроили допрос о происхождении найденных в машине "наркотиков". После этого к ней вышел парень с огромным букетом красных роз
Украинский пограничник разыграл возлюбленную и подбросил ей в машину "наркотики", сделав возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца.
На таможенном посту "Ягодин" (Волынская область) пограничники остановили девушку, которая вместе с мамой возвращалась из Польши. Во время проверки правоохранители нашли в автомобиле два пакета с белым порошком и еще несколько таблеток, запрещенных для ввоза в Украину, передает Район.Любомиль.
Специалисты, которые осматривали "контрабанду", предположили, что это амфетамин или героин. Девушке устроили допрос, который не на шутку ее взволновал. Предупредили, что ей грозит немалый срок – от трех до шести лет тюрьмы.
Оксана свою причастность к находке отрицала и уверяла, не перевозил ничего запрещенного, и откуда взялись пакеты, тоже не знает.
Финалом истории стало появление на месте происшествия жениха Оксаны Тычковской – пограничника Юрия Петрука. Парень держал в руках 101 красную розу. Он рассказала, что история с контрабандой была его розыгрыш. Потом подошел к девушке, стан на колено и сделал предложение руки и сердца.
Оксана, со слезами на глазах, ответила "да". Под бурные аплодисменты работников таможни Юрий одел кольцо на палец любимой.
Вы сейчас просматриваете новость "Пограничник сделал предложение украинке, подбросив возлюбленной "наркотики" ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии