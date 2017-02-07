Пограничники не пропустили в Румынию рекордную партию контрабанды (фото)

В Черновицкой области сегодня ночью обнаружили почти 100 ящиков контрабандных сигарет, общей стоимостью около 1,2 миллиона гривен.

"В одном из частных домов населенного пункта Селятино правоохранители провели санкционированный обыск нескольких жилых и не жилых помещений. В результате были найдены 85 ящиков сигарет марки "Ашима" и "Марбл", все они – без акцизных марок", -сообщает Госпогранслужба.

Нарушители, вроятнее всего, планировали переместить табачную продукцию в соседнюю Румынию. Однако, их планам помешали работники военной прокуратуры, СБУ и пограничники. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.