Пограничники не пропустили в Румынию рекордную партию контрабанды (фото)

Сегодня, 12:50

Стоимость табачных изделий составляет 1,2 миллиона  гривен  


На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua

На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua

На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua

На месте задержания. Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области сегодня ночью обнаружили почти 100 ящиков контрабандных сигарет, общей стоимостью около 1,2 миллиона гривен.

"В одном из частных домов населенного пункта Селятино правоохранители провели санкционированный обыск нескольких жилых и не жилых помещений. В результате были найдены 85 ящиков сигарет марки "Ашима" и "Марбл", все они – без акцизных марок", -сообщает Госпогранслужба.

Нарушители, вроятнее всего, планировали переместить табачную продукцию в соседнюю Румынию. Однако, их планам помешали работники военной прокуратуры, СБУ и пограничники. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
сбу, пограничники, контрабанда, обыск, госпогранслужба

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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