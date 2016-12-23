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Пограничники задержали пенсионеров с наркотиками (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/78_main.1482510759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/78_tn.1482510759.jpg Запад СБУ разбирается, какое имеют отношение пенсионеры к контрабанде наркотиков

Пограничники задержали пенсионеров с наркотиками (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:30

СБУ разбирается, какое имеют отношение пенсионеры к контрабанде наркотиков


Пенсионеров с амфетамином задержали пограничники в пункте пропуска "Ягодин". На машину, в которой находились 60-летний мужчина и на год младше женщина , обратил внимание служебный пес Кэнди.

Наркотики унюхал в заднем бампере машины. Оттуда пограничники достали пакет с белым порошком весом 22 грамма. От такой находки у пассажирки поднялось давление. Ей пришлось вызвать "скорую".

Теперь СБУ разбирается, какое имеют отношение пенсионеры к контрабанде наркотиков.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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