Полицейского-вымогателя разоблачили во Львовской области

Сотрудники спецслужбы задержали правоохранителя в центре Червонограда во время получения денег

Во Львовской области на взятке задержали инспектора дорожной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вымогатель требовал от местного жителя семь тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег", – отмечают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовно кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении задержанного в подозрение.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, вчера на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.