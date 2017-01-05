Полицейского-вымогателя разоблачили во Львовской области
Сотрудники спецслужбы задержали правоохранителя в центре Червонограда во время получения денег
Во Львовской области на взятке задержали инспектора дорожной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Вымогатель требовал от местного жителя семь тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег", – отмечают в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовно кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении задержанного в подозрение.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, вчера на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.
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