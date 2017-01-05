Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Полицейского-вымогателя разоблачили во Львовской области http://www.segodnya.ua/img/article/7857/58_main.1483616614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/58_tn.1483616614.jpg Запад Сотрудники спецслужбы задержали правоохранителя в центре Червонограда во время получения денег

Полицейского-вымогателя разоблачили во Львовской области

Сегодня, 19:30

Сотрудники спецслужбы задержали правоохранителя в центре Червонограда во время получения денег

Мужчина семь тысяч гривен. Фото: ru.sputnik.kg
Мужчина семь тысяч гривен. Фото: ru.sputnik.kg

Во Львовской области на взятке задержали инспектора дорожной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вымогатель требовал от местного жителя семь тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в центре Червонограда во время получения денег", – отмечают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовно кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении задержанного в подозрение.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, вчера на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.
взятка, сбу, Львов, полиция, львовская область, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "Полицейского-вымогателя разоблачили во Львовской области ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: studway.com.ua

Из Львовской галереи искусств пропали старинные книги на десятки миллионов долларов – директор

Сегодня, 13:14

Проверка пока коснулась только кириллических старопечатных изданий. Руководство галереи подозревает, что могли исчезнуть старинные книги на немецком, польском и других языках

Харьков

Фото управления превентивной деятельности ГУНП

Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода

Сегодня, 12:33

Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Происшествия и криминал

В Запорожье на взятке поймали таможенника

Сегодня, 11:03

Чиновник требовал от местного жителя 5 тысяч долларов США за скидку при растаможивании грузовика

Экономика

Франция может вернутся от евро к франку. Фото: ec.europa.eu

Франция может отказаться от евро

Сегодня, 10:58

О возвращении к франку задумались представители ультраправых во главе с Ле Пен

Мир

Берлинского террориста еще не поймали. Фото: AFP

В Германии арестовали друга берлинского террориста

Сегодня, 10:33

Выходца из Туниса подозревают в причастности к атаке на рождественской ярмарке

Мир

Фото: AFP

Французские банки не дают Ле Пен денег на выборы

Сегодня, 10:31

Ле Пен не хватает 6 миллионов, она обратилась за кредитами к зарубежным банкам, в том числе в России

Мир

Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту, фото НТВ

Французская полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово

Сегодня, 02:58

Экс-премьер Косово был задержан в аэропорту

Мир

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку, фото AFP

В Берлине задержан подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку

Вчера, 20:45

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.