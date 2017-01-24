Полковник СБУ требовал "дань" с пограничников (фото)

Начальник одного из отделов решил организовать схему получения денег от работников Луцкого пограничного отряда

В Луцке разоблачили сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал собирать дань с пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с работников Луцкого пограничного отряда. Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенных пунктов пропуска. Оперативники СБ Украины задержали начальника отдела в областном центре при получении от пограничников первого транша, установленной им "дани"", – рассказали в спецслужбе.

Фото: СБУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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