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Полковник СБУ требовал "дань" с пограничников (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/13_main.1485254753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/13_tn.1485254753.jpg Запад Начальник одного из отделов решил организовать схему получения денег от работников Луцкого пограничного отряда

Полковник СБУ требовал "дань" с пограничников (фото)

Сегодня, 12:45

Начальник одного из отделов решил организовать схему получения денег от работников Луцкого пограничного отряда

Открыто уголовное производство. Фото: YouTube
Открыто уголовное производство. Фото: YouTube

В Луцке разоблачили сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал собирать дань с пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с работников Луцкого пограничного отряда. Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенных пунктов пропуска. Оперативники СБ Украины задержали начальника отдела в областном центре при получении от пограничников первого транша, установленной им "дани"", – рассказали в спецслужбе.

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Фото: СБУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: СБУ

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, на Прикарпатье сельского голову и землеустроителя подозревают в вымогательстве рекордной взятки – 180 тысяч долларов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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