Полковник СБУ требовал "дань" с пограничников (фото)
Начальник одного из отделов решил организовать схему получения денег от работников Луцкого пограничного отряда
В Луцке разоблачили сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал собирать дань с пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с работников Луцкого пограничного отряда. Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенных пунктов пропуска. Оперативники СБ Украины задержали начальника отдела в областном центре при получении от пограничников первого транша, установленной им "дани"", – рассказали в спецслужбе.
Фото: СБУ
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Фото: СБУ
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, на Прикарпатье сельского голову и землеустроителя подозревают в вымогательстве рекордной взятки – 180 тысяч долларов.
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