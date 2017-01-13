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После домашнего "тирамису" из сырых яиц 5 человек в Львовской области попали в больницу http://www.segodnya.ua/img/article/7878/86_main.1484297741.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/86_tn.1484297741.jpg Запад Самодельный десерт пробовали 20 человек, которых пригласили в гости

После домашнего "тирамису" из сырых яиц 5 человек в Львовской области попали в больницу

Сегодня, 10:56

Самодельный десерт пробовали 20 человек, которых пригласили в гости

Пять человек попали в больницу. Фото: theodysseyonline.com
Пять человек попали в больницу. Фото: theodysseyonline.com

В Львовской области – массовое отравление сладким десертом. За последние два дня в инфекционную клиническую больницу попали пять человек, из них – четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.

"Седьмого января в селе Бирки Яворивского района все пострадавшие ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях. Всего, данный десерт в гостях попробовали 20 человек", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

При поступлении в больницу состояние пациентов медики квалифицировали как "средней тяжести". Симптомы отравления они почувствовали на второй-третий день после угощения.

Напомним, недавно массовое отравление произошло в Львовском католическом университете. На больничные койки попали восемь человек. Среди них – трое студентов.
Львов, отравление, медики, десерт

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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