После домашнего "тирамису" из сырых яиц 5 человек в Львовской области попали в больницу

Самодельный десерт пробовали 20 человек, которых пригласили в гости

В Львовской области – массовое отравление сладким десертом. За последние два дня в инфекционную клиническую больницу попали пять человек, из них – четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.

"Седьмого января в селе Бирки Яворивского района все пострадавшие ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях. Всего, данный десерт в гостях попробовали 20 человек", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

При поступлении в больницу состояние пациентов медики квалифицировали как "средней тяжести". Симптомы отравления они почувствовали на второй-третий день после угощения.

Напомним, недавно массовое отравление произошло в Львовском католическом университете. На больничные койки попали восемь человек. Среди них – трое студентов.