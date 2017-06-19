Стали известны новые детали смертельного ДТП возле церкви во Львове

Сегодня, 14:54

У водителя, уволившегося из ГАИ полтора года назад, случился сердечный приступ


На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

В полиции открыли уголовное производство по факту  смертельной аварии возле церкви св. Андрея во Львове. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

"В результате ДТП 50-летняя львовянка от полученных травм скончалась на месте, другую потерпевшую, 42-летнюю жительницу города Стебник госпитализировали в хирургическое отделение одной из больниц Львова. Медики диагностировали у нее "ссадины лица и подбородка, травматическое отчленение третьего и четвертого пальцев левой стопы и дефект мягких тканей", – сообщает львовская полиция.

В то же время, как сообщает Варта-1, после аварии у водителя – 49-летнего жителя Пустомытовского района, случился сердечный приступ. Его состояние тяжелое, но стабильное. Также известно, что за рулем  джипа находился  бывший сотрудник ГАИ, который уволился из органов внутренних дел около 1,5 лет назад.

Напомним, во Львове 18 июня около 11.00 на площади Соборной водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер", не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин-пешеходов, после чего автомобиль перевернулся.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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