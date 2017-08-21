Появилось видео с места резонансного ДТП подо Львовом
Пользователи соцсетей считают, что мужчина в белой рубашке и синих джинсах – Петр Дыминский
В сети появилось видео с места смертельного столкновения Mercedes и Opel Astra, которое произошло 18 августа. В аварии в котором погибла 31-летняя Наталья Трила. Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина в белой рубашке и джинсах – именно Петр Дыминский.
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