Появилось видео с места резонансного ДТП подо Львовом

Пользователи соцсетей считают, что мужчина в белой рубашке и синих джинсах – Петр Дыминский

В сети появилось видео с места смертельного столкновения Mercedes и Opel Astra, которое произошло 18 августа. В аварии в котором погибла 31-летняя Наталья Трила. Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина в белой рубашке и джинсах – именно Петр Дыминский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мать погибшей Натальи уже пару дней на успокоительных и не может смириться с гибелью дочери

Напомним, в скандальном ДТП погибла 31-летняя женщина-водитель

Добавим, что пользователи Facebook уже организовали группу "Честное расследование убийства Натальи Трилы".