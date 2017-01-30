Проблема львовского мусора вышла на государственный уровень (видео)

600 тонн мусора ежедневно выносят на улицу львовяне. Он месяцами копится во дворах. Вывезти все нет физической возможности – свалка под Львовом закрыта после пожара, а нового места под полигон до последнего не могли найти. Львовский мусор находили на свалках по всей стране – от Волыни до Полтавы. Дошло до того, что в регионах жители блокировали львовские мусоровозы. Проблема вышла на государственный уровень, и сразу нашлось – и место под свалку, и деньги для строительства завода. Когда львовяне забудут о мусорной катастрофе?

Конец мая 2016-го. На единственной мусорной свалке Львова происходит самовозгорание.

На спасателей, которые тушили огонь, буквально "сошла" лавина отходов. Трое их них – погибли. Один эколог до сих пор считается пропавшим без вести. С 1 июня Грибовицкую свалку закрыли навсегда решением Львовского окружного админсуда. Мол, эксплуатировали её неправильно. И во Львове начаиИсь проблемы с вывозом мусора.

Свалку под селом Большие Грибовичи, в 10-ти км от Львова, открыли в середине прошлого века. С тех пор она разрослась до 30 гектаров. Высота некоторых "стен" достигает 80 метров – это двадцатиэтажный дом. На сегодня – это самый большой полигон бытовых отходов Украины.

За 60 лет эксплуатации, на свалке собралось около 70 миллионов кубометров отходов. Каждый городской голова обещал жителям решить мусорный вопрос. Нынешний мэр – не исключение.

А когда скандальный полигон закрыли, вопрос: куда ежедневно девать десятки тонн отходов – встал крайне остро, их попросту попытались "пристроить". Сначала по области, дальше – по всей Украине. Но со временем львовский мусор отказались принимать где бы то ни было – своего хватает. Не хотят возить нелегальный груз и сами перевозчики.

Городская власть утверждает, что договорится о вывозе чиновники пытались.

Другое дело – деньги налогоплательщиков. Их тратить не боятся. Денег на мусороперерабатывающий или мусоросжигающий завод у города нет. Зато есть на дорогостоящую перевозку мусора.

Предложения специалистов – решить мусорную проблему – были. Но мэрия не одобрила.

Доблестная охрана оберегает свалку как склад с золотом, не подпуская никого.

Львовский мусор путешествовал по всей стране. По большей части – нелегально. Его частенько видели в Ровенской и Полтавской области, иногда обнаруживали в Хмельницкой и Житомирской. Наделал шуму в Сумской, куда его тайно отвезли на 15-ти грузовиках и попытались выбросить. Недавно львовский мусор грозился уехать в Польшу.

Ну, а с нового года местная власть просто перестала его вывозить из львовских дворов. Экологическая катастрофа стала реальностью. В ситуацию пришлось вмешаться президенту и премьеру.

Петр Порошенко в частности отметил: львовский мусор – это не проблема страны. Это – проблема Львова. И "убирать отходы − прерогатива органов местного самоуправления".

На неделе Львов посетил премьер, и поручил мэру в течение полугода открыть мусороперерабатывающий завод.

А угрозы от неубранного мусора – реальные.

После подключения правительства к решению мусорного вопроса быстро нашелся

Новый полигон, да и финансирование готовы предоставить европейские институты. Оказывается – было бы желание.

Интересная деталь – к приезду главы правительства мусорные горы с большей части львовских улиц молниеносно исчезли.

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