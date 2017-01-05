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Пропажа ценных старопечатных книг во Львове: полиция открыла уголовное производство http://www.segodnya.ua/img/article/7858/14_main.1483629441.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/14_tn.1483629441.jpg Запад Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Пропажа ценных старопечатных книг во Львове: полиция открыла уголовное производство

Сегодня, 17:17

Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Фото: studway.com.ua
Фото: studway.com.ua

Львовские правоохранители открыли уголовное производство по факту пропажы ценных старопечатных книг из Львовской галереи искусств.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, врезультате проверки комиссия выявила отсутствие значительного количества старопечатных книг и рукописей, которые имеют художественную и материальную ценность.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – сообщают в полиции.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных печатных изданий. Он утверждает, что стоимость редких книг на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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