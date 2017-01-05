Пропажа ценных старопечатных книг во Львове: полиция открыла уголовное производство

Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Львовские правоохранители открыли уголовное производство по факту пропажы ценных старопечатных книг из Львовской галереи искусств.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, врезультате проверки комиссия выявила отсутствие значительного количества старопечатных книг и рукописей, которые имеют художественную и материальную ценность.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – сообщают в полиции.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных печатных изданий. Он утверждает, что стоимость редких книг на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов.