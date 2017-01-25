Пропускной пункт украинских и венгерских пограничников открылся на Закарпатье (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 21:38

Это поможет эффективнее бороться с нелегальной миграцией и контрабандой, уверены страны


Первый совместный пропускной пункт украинских и венгерских пограничников открылся на Закарпатье.

Полицейские и пограничники двух стран будут работать в одном помещении, и иметь доступ к базам данных коллег. Это поможет эффективнее бороться с нелегальной миграцией и контрабандой, уверены страны. Только за минувший год – на границе Закарпатской области с Венгрией задержали почти пять сотен людей с поддельными документами.

"Например, на территории Украины появляется гражданин Венгрии, документы которого вызывают подозрение. Украинцы через контактный пункт связываются с нами, чтобы мы его проверили. Венгерский коллега сразу же смотрит информацию в базе данных. Это занимает минуты, а не часы как раньше", – сказал Жолт Холмоши, заместитель начальника полиции Венгрии.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Венгрия, пограничники, Закарпатье, полицейские, Украина

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Программа "События"

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