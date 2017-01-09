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Пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров http://www.segodnya.ua/img/article/7865/99_main.1483975157.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/99_tn.1483975157.jpg Запад У 21-летнего водителя из Ровенской области  в крови обнаружили  1,6 промилле алкоголя

Пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров

Сегодня, 17:43

У 21-летнего водителя из Ровенской области  в крови обнаружили  1,6 промилле алкоголя

В аварии погибла несовершеннолетняя. Фото: auto.tut.by
В аварии погибла несовершеннолетняя. Фото: auto.tut.by

В поселке Степань Ровенской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, а ее подруга попала в больницу.

"21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на девушку, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль  протянул подростка  несколько метров, после чего столкнулся с деревом", – сообщает ровенская полиция.

От полученных травм она погибла на месте. Ее 18-летняя подруга получила многочисленные ушибы.

Согласно справке медицинского осмотра, уровень алкоголя в крови водителя составил 1,6 промилле, что в несколько раз превышает норму. Виновник смертельного ДТП находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Ровенской области тепловоз протянул мужчину 50 метров по железной дороге.
ДТП, водитель, иномарка, девушка, ровно

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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