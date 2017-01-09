Пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и протащил ее несколько метров

У 21-летнего водителя из Ровенской области в крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя

В поселке Степань Ровенской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, а ее подруга попала в больницу.

"21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на девушку, которая двигалась в попутном направлении. Автомобиль протянул подростка несколько метров, после чего столкнулся с деревом", – сообщает ровенская полиция.

От полученных травм она погибла на месте. Ее 18-летняя подруга получила многочисленные ушибы.

Согласно справке медицинского осмотра, уровень алкоголя в крови водителя составил 1,6 промилле, что в несколько раз превышает норму. Виновник смертельного ДТП находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Ровенской области тепловоз протянул мужчину 50 метров по железной дороге.