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Под Львовом разгромили памятник погибшим полякам (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/41_main.1484046815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/41_tn.1484046815.jpg Запад Правоохранители оценивают ущерб от повреждения монумента и устанавливают личности причастных к акту вандализма

Под Львовом разгромили памятник погибшим полякам (фото,видео)

Сегодня, 13:26

Правоохранители оценивают ущерб от повреждения монумента и устанавливают личности причастных к акту вандализма

В ночь на 10 января  в Бродивском районе Львовской области неизвестные разрушили памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой.

"На место происшествия выехал начальник ГУ Нацполиции Львовской области Валерий Середа, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские выясняют, когда именно и каким образом поврежден памятник, а также причастных к этому лиц", – сообщают в пресс-службе полиции Львовской области.

Решается вопрос об квалификации этого преступления и открытии уголовного производства.

 

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области.

Мемориал жертвам массового уничтожения гражданского населения открыли в Гуте Пеняцкой в 2005 году в память о событиях 28 февраля 1944 года.
видео, Польша, Львов, памятник, вандализм

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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