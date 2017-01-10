Под Львовом разгромили памятник погибшим полякам (фото,видео)

Правоохранители оценивают ущерб от повреждения монумента и устанавливают личности причастных к акту вандализма

В ночь на 10 января в Бродивском районе Львовской области неизвестные разрушили памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой.

"На место происшествия выехал начальник ГУ Нацполиции Львовской области Валерий Середа, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские выясняют, когда именно и каким образом поврежден памятник, а также причастных к этому лиц", – сообщают в пресс-службе полиции Львовской области.

Решается вопрос об квалификации этого преступления и открытии уголовного производства.

Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области.

Мемориал жертвам массового уничтожения гражданского населения открыли в Гуте Пеняцкой в 2005 году в память о событиях 28 февраля 1944 года.