Самолет "Борисполь-Ивано-Франковск" вынесло за пределы полосы на 150 метров

Сегодня, 17:59

По версии пилотов, аэродром было плохо расчищен от снега, руководство же аэропорта уверяет: посадочную полосу подготовили


Опасное приземление. Самолет, следовавший рейсом "Борисполь-Ивано-Франковск", вынесло за пределы полосы на 150 метров. Полсотни пассажиров и члены экипажа не пострадали.

По версии пилотов, аэродром было плохо расчищен от снега. Руководство же аэропорта уверяет: посадочную полосу подготовили. Причины инцидента сейчас выясняет Нацкомиссия по расследованию авиационных происшествий.

А в Одессе накануне из-за гололеда самолет из Беларуси заехал в поле. Сегодня же лайнер из Стамбула там трижды пытался зайти на посадку.
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"Сегодня"

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