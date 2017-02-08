Самолет "Борисполь-Ивано-Франковск" вынесло за пределы полосы на 150 метров

По версии пилотов, аэродром было плохо расчищен от снега, руководство же аэропорта уверяет: посадочную полосу подготовили

Опасное приземление. Самолет, следовавший рейсом "Борисполь-Ивано-Франковск", вынесло за пределы полосы на 150 метров. Полсотни пассажиров и члены экипажа не пострадали.

По версии пилотов, аэродром было плохо расчищен от снега. Руководство же аэропорта уверяет: посадочную полосу подготовили. Причины инцидента сейчас выясняет Нацкомиссия по расследованию авиационных происшествий.

А в Одессе накануне из-за гололеда самолет из Беларуси заехал в поле. Сегодня же лайнер из Стамбула там трижды пытался зайти на посадку.