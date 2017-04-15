Сбитого машиной подростка во Львове переехала "скорая"

Сегодня, 14:55

Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное 

Пострадавший получил травмы. Фото: соцсети
Пострадавший получил травмы. Фото: соцсети

Автомобиль сбил 13-летнего подростка во Львове, а затем его переехала прибывшая по вызову машина скорой помощи. Фотографии с места произошедшего опубликованы в сообществе "Варта1" в Facebook.

Инцидент произошел на пересечении улиц Химическая и Черновола. Подросток, получивший травму головы, оставался лежать на дороге, когда автомобиль скорой помощи переехал ему ноги.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области разбился пассажирский автобус. 
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Источник:

"Сегодня"

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