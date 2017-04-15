Сбитого машиной подростка во Львове переехала "скорая"

Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное

Автомобиль сбил 13-летнего подростка во Львове, а затем его переехала прибывшая по вызову машина скорой помощи. Фотографии с места произошедшего опубликованы в сообществе "Варта1" в Facebook.

Инцидент произошел на пересечении улиц Химическая и Черновола. Подросток, получивший травму головы, оставался лежать на дороге, когда автомобиль скорой помощи переехал ему ноги.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области разбился пассажирский автобус.