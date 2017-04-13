Секс-скандал в ровенской школе: в соцсетях дети нашли эротическое видео одной из учениц

Вчера, 21:24

Ученица, засветившая свои интимные места на видео, не живет с родителями, девочку воспитывает бабушка


Секс-скандал в Ровенской школе. В соцсетях дети нашли эротическое видео одной из учениц. Семиклассница с кристально чистой репутацией на нем позирует в очень откровенных позах. И абсолютно голая.

Ролик со своей знакомой в главной роли ровесники увидели в соцсети. Рассказали учителям. Педагоги были шокированы. Семиклассницу знают как скромную и прилежную ученицу. Из школы девочку исключать не будут. Педагоги говорят, она старательная, учится хорошо, участвует в концертах, играет на бандуре.

Ученица, засветившая свои интимные места на видео, не живет с родителями. Девочку воспитывает бабушка. Ее педагоги вызывали на разговор, а с родителями поговорили по телефону. Но взрослые не смогли объяснить, почему школьница так раскрылась.

После появления ролика с обнаженной ученицей в сети учителя обратились в полицию. Там прежде всего, выясняют, кто выложил видео в интернет.

Специалисты категорически не рекомендовали семье и педагогам осуждать, а тем более наказывать девочку. Ее поступок – это своеобразный крик о помощи, уверены психиатры.

Сама школьница так и не призналась, кто надоумил ее снять ню-видео и выложить на всеобщее обозрение. Если к этому ребенка подтолкнули взрослые, полиция заведет уголовное дело.
видео, эротика, соцсети, ровенская область

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"Сегодня"

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