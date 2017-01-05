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Сильная метель на Закарпатье отступила (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/36_main.1483636075.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/36_tn.1483636075.jpg Запад Спасатели освободили из снежных заносов более 80 автомобилей

Сильная метель на Закарпатье отступила (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:05

Спасатели освободили из снежных заносов более 80 автомобилей


Сильная метель, которая охватила Закарпатье накануне, отступила. В течение суток выпало полметра снега. Перевалы, которые были перекрыты для движения крупногабаритного транспорта, с сегодняшнего дня уже открыли.

Спасатели освободили из снежных заносов более 80 автомобилей. Продолжается ликвидация последствий схода лавин в двух районах Закарпатья.

Шесть автомобилей с пассажирами попали в снежную ловушку. Люди ночевали в местном интернате. Пострадавших нет. Техника спасателей и дальше круглосуточно дежурит на перевалах.

"Возобновлено движение на всех автодорогах области. Был ограничен только тяжеловесный транспорт в течение суток. Но сегодня утром проезд обеспечен на всех дорогах области, за исключением двух районов – это Хустский и Межгорский", – сказал Роман Гудак, начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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