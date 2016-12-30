Скандал в Львовской области: чиновница, севшая "пьяной" за руль, ушла в отставку

Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере" и ее доставили в наркодиспансер

Львовские патрульные задержали главу Жовкивской райгосадминистрации, о которой неизвестные заранее сообщили в полицию, что она выпившей сядет за руль. И хотя, как сообщают в полиции, количество алкоголя в крови женщины не превышало допустимой нормы, инцидент наделал много шума, и чиновнице пришлось подать в отставку.

"Около одиннадцати вечера 29 декабря патрульным сообщили за руль "Шевроле Авео" села нетрезвая женщина. Через полтора часа указанный автомобиль заметили на 58-километре трассы М-09. У машины, которая "маневрировала" по дороге, были включены противотуманные фары, несмотря на условия достаточной видимости. А после того, как машину остановили, у водителя заметили признаки алкогольного опьянения", – сообщает патрульная полиция Львова.

Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере", и вскоре ее доставили во львовский наркодиспансер для отбора биоматериалов.

Однако результаты анализов оказались отрицательными: в крови чиновницы нашли 0,3 моль алкоголя, что свидетельствует о том, что дама была трезвой.

Тем временем, "героиня" этой истории, Надежда Щур, уже подала заявление об отставке. Также в полиции добавляют, что она в момент задержания жаловалась на высокое давление. Этот фактор, якобы, и провоцировал чиновницу к "неадекватному" поведению.

Напомним, недавно на трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.