Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Скандал в Львовской области: чиновница, севшая "пьяной" за руль, ушла в отставку http://www.segodnya.ua/img/article/7847/57_main.1483105968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/57_tn.1483105968.jpg Запад Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере" и  ее доставили в наркодиспансер

Скандал в Львовской области: чиновница, севшая "пьяной" за руль, ушла в отставку

Сегодня, 16:01

Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере" и  ее доставили в наркодиспансер

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова

Львовские патрульные задержали главу Жовкивской райгосадминистрации, о которой неизвестные заранее сообщили в полицию, что она выпившей  сядет за руль. И хотя, как сообщают в полиции, количество алкоголя в крови женщины не превышало допустимой нормы, инцидент наделал много шума, и чиновнице пришлось подать в отставку.

"Около одиннадцати вечера 29 декабря патрульным сообщили за руль "Шевроле Авео" села нетрезвая женщина. Через полтора часа указанный автомобиль заметили на 58-километре  трассы М-09. У машины, которая "маневрировала" по дороге, были включены противотуманные фары, несмотря на условия достаточной видимости. А после того, как машину остановили, у водителя заметили признаки алкогольного опьянения", – сообщает патрульная полиция Львова.

Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере", и вскоре ее доставили во львовский наркодиспансер для отбора биоматериалов.

Однако результаты анализов оказались отрицательными: в крови чиновницы нашли 0,3 моль алкоголя, что свидетельствует о том, что дама была трезвой.

Тем временем, "героиня" этой истории, Надежда Щур, уже подала заявление об отставке. Также в полиции добавляют, что она в момент задержания жаловалась на высокое давление. Этот фактор, якобы, и провоцировал чиновницу к "неадекватному" поведению.

Напомним, недавно на трассе КиевЧоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили  Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.
активисты, Львов, задержали, полицейские, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость "Скандал в Львовской области: чиновница, севшая "пьяной" за руль, ушла в отставку ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Николаеве задержали вооруженного мужчину. Фото: dpchas.com.ua

В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой

Сегодня, 15:39

Мужчина обстрелял прохожих, полицейским удалось задержать злоумышленника

Происшествия

В Киеве мужчина жестоко изрезал ножом оппонента

Сегодня, 15:00

Мужчина пришел пришел к экс-жене в состоянии сильного алкогольного опьянения увидеться с детьми  

Одесса

Мужчина планировал устроить теракт. Фото: Думская

Двойное убийство в Одесской области: полиция задержала головореза

Сегодня, 14:54

Подозреваемый признался, что планировал устроить теракт 

Запад

Во Львове грузовик провалился под асфальт: на месте прорвало канализацию

Сегодня, 12:14

Под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого львовские власти планировали провести в будущем году

Запад

В пожаре погибли двое детей. Фото: politeka.net

В Ровенской области во время пожара погибли двое детей

Сегодня, 11:41

Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли  в больницу

Запад

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: cheboksary.ru

Во Львове на стройке погиб молодой мужчина

Вчера, 18:45

Смерть наступила в результате падения на него щита для опалубки

Запад

Во Львовской области иномарка врезалась в рейсовый автобус

Вчера, 12:24

По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги 

Происшествия

Под Киевом пьяный водитель устроил аварию и сбежал, потеряв по дороге бутылку спиртного

Вчера, 12:30

Автомобилист протаранил машину на встречной полосе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.