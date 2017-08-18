В Черновцах СБУ задержала топ-менеджера облфилиала "Укрэксимбанка"

18 Августа 2017, 18:37

Чиновника  "взяли" во время получения части взятки в одном из  ресторанов города


Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ  уличили в коррупции одного из руководителей Черновицкого филиала государственного "Укрэксимбанка". Как оказалось, он  связан с растратой активов государственного банка в особо крупных размерах.

"Менеджер требовал 60 тысяч гривен от предпринимателя, у которого закончился срок аренды имущества, принадлежащего банку. За эту сумму менеджер обещал подписать акт приема-передачи целостного комплекса, несмотря на имеющиеся недостатки, которые наносили материальный ущерб государственному банку", – сообщают в СБУ.

Чиновника задержали в одном из черновицких ресторанов во время получения второй части взятки в размере  45 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджеру сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов, а полученные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
деньги, взятки, черновцы, топ-менеджер

Вы сейчас просматриваете новость "В Черновцах СБУ задержала топ-менеджера облфилиала "Укрэксимбанка"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Руководство полиции аэропорта Харькова задержали на взятке

18 Августа, 16:02

За деньги  сотрудники правоохранительных органов покрывали иностранцев-нелегалов

Запад

В Ровно задержали рецидивиста-фальшивомонетчика

18 Августа, 15:27

Мужчина попался во время очередной сделки 

Запад

Во Львове на взятке погорел доцент ветеринарного университета

18 Августа, 13:08

Преподаватель требовал от студента 600 долларов за зачисление на обучение в магистратуру

Запад

На этом водоеме погиб 59-летний мужчина. Фото: ГСЧС

Житель Черновицкой области кормил рыбу и утонул

11 Августа, 16:54

С начала года на водоемах Буковины погибли  20 взрослых и ребенок

Запад

Деньги от таможенника. Фото: львовская прокуратура

Во Львовской области задержали начальника таможенного поста "Западный"

11 Августа, 13:08

Таможенник "неудачно" решил поделиться взяткой с работником УВБ

Запад

Чиновник требовал тысячу долларов. Фото: dpchas.com.ua

На Закарпатье попался на взятке начальник таможенного поста

8 Августа, 17:59

Чиновник требовал деньги за "помощь" в нелегальном перемещении через границу автозапчастей

Запад

На Волыни следователь Нацполиции погорел на крупной взятке

8 Августа, 12:33

Полицейский вместе с бывшим экспертом-криминалистом за деньги "помогал" уйти от накзания владельцам игорного бизнеса

Происшествия

Злоумышленник потребовал от предпринимателя ежемесячную плату. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве будут судить чиновника, который дважды за год погорел на взятке

15 Августа, 15:54

Служащий уже уволен с должности, ему грозит до 10 лет тюрьмы  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования