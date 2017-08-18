В Черновцах СБУ задержала топ-менеджера облфилиала "Укрэксимбанка"
Чиновника "взяли" во время получения части взятки в одном из ресторанов города
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ
Сотрудники СБУ уличили в коррупции одного из руководителей Черновицкого филиала государственного "Укрэксимбанка". Как оказалось, он связан с растратой активов государственного банка в особо крупных размерах.
"Менеджер требовал 60 тысяч гривен от предпринимателя, у которого закончился срок аренды имущества, принадлежащего банку. За эту сумму менеджер обещал подписать акт приема-передачи целостного комплекса, несмотря на имеющиеся недостатки, которые наносили материальный ущерб государственному банку", – сообщают в СБУ.
Чиновника задержали в одном из черновицких ресторанов во время получения второй части взятки в размере 45 тысяч гривен.
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Менеджеру сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов, а полученные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
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