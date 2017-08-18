В Черновцах СБУ задержала топ-менеджера облфилиала "Укрэксимбанка"

Чиновника "взяли" во время получения части взятки в одном из ресторанов города

Сотрудники СБУ уличили в коррупции одного из руководителей Черновицкого филиала государственного "Укрэксимбанка". Как оказалось, он связан с растратой активов государственного банка в особо крупных размерах.

"Менеджер требовал 60 тысяч гривен от предпринимателя, у которого закончился срок аренды имущества, принадлежащего банку. За эту сумму менеджер обещал подписать акт приема-передачи целостного комплекса, несмотря на имеющиеся недостатки, которые наносили материальный ущерб государственному банку", – сообщают в СБУ.

Чиновника задержали в одном из черновицких ресторанов во время получения второй части взятки в размере 45 тысяч гривен.

Менеджеру сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов, а полученные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.