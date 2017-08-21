Резонансное ДТП возле Львова: Дыминского приглашают на ДНК-экспертизу

Сегодня, 13:53

Биологические материалы возьмут с подушки безопасности, раскрывшейся в момент смертельной аварии

На месте аварии, где погибла девушка. Фото: Нацполиция
На месте аварии, где погибла девушка. Фото: Нацполиция

Во Львовской области расследуют резонансное ДТП, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила. Как сообщает в Facebook Антон Геращенко, следователи назначили экспертизу следов биоматериалов на подушке безопасности, раскрывшейся в момент столкновения двух иномарок.

"Экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов. По оставшимися на материале подушке следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК", – пишет внештатный советник главы МВД.

После этого ДНК человека, находившегося в момент столкновения за рулем Mercedes будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Петра Дыминского, который заявил, что за рулем в момент столкновения было именно он. Если ДНК не совпадут, то станет ясно, что за рулем машины был не охранник, а кто-то другой.

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"Рекомендую Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии. Если Вы, Петр, не были за рулём, то Вам нечего бояться и скрывать ни от следствия ни от общества", – добавил Геращенко.

Напомним, полицейские и родственники просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина-водитель.
ДТП, Львов, ДНК, подушки безопасности

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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